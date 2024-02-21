Более 11 млн человек посетили Москву с экскурсией в 2023 году

В городе работают около 3 тыс. экскурсоводов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Число посетивших Москву с экскурсией в 2023 году выросло на 75% и превысило 11 млн человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Столица становится все более востребованным направлением для коротких познавательных поездок. В прошлом году город посетили с экскурсией 11,3 млн человек. Это на 75% больше, чем в 2022-м", - написал мэр.

Он отметил, что ежедневно столичные гиды проводят около 500 экскурсий на разные темы. Всего жителям и гостям доступно больше 1 тыс. экскурсий. В городе работают около 3 тыс. экскурсоводов. "Это люди, которые формируют первое впечатление о городе. В том числе благодаря им развивается туристическая отрасль", - добавил мэр.

Профессиональный праздник экскурсоводов и гидов-переводчиков отмечается во всем мире ежегодно 21 февраля.