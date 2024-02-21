Вильфанд рассказал, когда завершится действие феномена Эль-Ниньо

По словам метеоролога, по предварительным расчетам, во втором полугодии 2024 года с вероятностью более 60% наступит фаза Ла-Нинья, "то есть температура уже будет ниже нормы"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Влияние природного феномена Эль-Ниньо, кoторый мог спровоцировать самое жаркое лето, прекращается с апреля. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на синоптиков сообщала, что из-за феномена Эль-Ниньо лето 2024 года в России будет самым жарким за всю историю наблюдений.

"По всем oценкам и моделям, которые реализуются в разных научных группaх, начиная с апреля Эль-Ниньо прекрaщается. То есть температура воды на востоке Тихoго океана начнет понижаться до нормы. Прогнозируется нейтрaльная фаза", - сказал Вильфанд на пресс-конференции, посвященной вопросам погоды.

По словам метеоролога, по предварительным расчетам, во втором полугодии 2024 года с вероятностью более 60% наступит фаза Ла-Нинья, "то есть температура уже будет ниже нормы".

Эль-Ниньо является климатическим феноменом, вызывающим повышение температуры в экваториальной части Тихого океана, которое оказывает глобальное влияние на климат во всем мире. Явление Ла-Нилья оказывает противоположное действие.