Хинштейн заявил, что закон о запрете ЛГБТ-пропаганды не затрагивает книги классиков

Глава комитета Госдумы по информполитике отметил, что общался с директором по связям с госорганами маркетплейса "Мегамаркет" Павлом Глуховым, который подтвердил, что ни "Мегамаркет", ни "другие интернет-магазины не удаляли и не собираются удалять из продажи Платона, Достоевского, Пруста"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Нормы закона о запрете пропаганды ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено) не касаются классических произведений литературы, книгам классиков ничто не угрожает. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Книгам Достоевского, Пруста, Платона, Цвейга, Мураками, Уайльда, как и всей остальной классике, по нашим законам о борьбе с ЛГБТ-пропагандой ничто не угрожает", - отметил Хинштейн.

Ранее президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов сообщил ТАСС, что публикуемый в интернете список книг, якобы не рекомендованных к продаже в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ, был сформирован в период обсуждения законопроекта в 2022 году. По его словам, сейчас он неактуален и не имеет отношения к действительности.

"В ноябре-декабре 2022 года, после соответствующего обращения АКИТ мы провели несколько рабочих встреч на площадке ИТ-комитета с участием всех регуляторов (Роскомнадзор, Роспотребнадзор, МВД). Там обсуждался и этот "черный список": как набор неких "страхов" отрасли, которые, слава Богу, не подтвердились", - отметил Хинштейн.

Он подчеркнул, что итогом встреч стала выработка единого алгоритма действий отрасли и государства. "В дальнейшем никаких системных проблем при реализации наших законов не возникало, что президент АКИТ Артем Соколов вновь подтвердил мне сегодня", - добавил Хинштейн. Он также отметил, что общался с директором по связям с госорганами маркетплейса "Мегамаркет" Павлом Глуховым, который подтвердил, что ни "Мегамаркет", ни "другие интернет-магазины не удаляли и не собираются удалять из продажи Платона, Достоевского, Пруста и пр".

Ранее "Мегамаркет" подтвердил, что скрывал со своей витрины книги, которые были указаны в списке ограничений в связи с принятием закона о запрете пропаганды ЛГБТ. В пресс-службе маркетплейса сообщили ТАСС, что указанный список книг в декабре 2022 года был собран по инициативе АКИТ всеми участниками книжного рынка.