Около 10 тыс. человек присоединились к бесплатным экскурсиям в Москве в честь Дня гида

С 17 по 19 февраля в городе провели 400 таких мероприятий

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Около 10 тыс. человек присоединились к акции "Московские истории", на которой в столице ко Дню гида проходили бесплатные экскурсии. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по туризму.

"В столице с 17 по 19 февраля прошло 400 бесплатных экскурсий для взрослых и детей в рамках празднования Всемирного дня гида. В акции приняли участие более 9,7 тыс. москвичей и гостей города. Они посетили пешеходные и автобусные туры, связанные с историей Москвы, а также тематические экскурсии по различным районам города в сопровождении профессиональных гидов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что самой востребованной экскурсией этого года у москвичей стал обзорный тур по Москве-реке. Маршрут включил осмотр с воды главных достопримечательностей столицы: Кремля, собора Василия Блаженного, храма Христа Спасителя, памятника Петру I и других. На втором месте - подъем на самую высокую смотровую площадку в Европе, которая расположена в деловом центре Москва-Сити на 89 этаже башни "Федерация. Восток".

Третье место заняла обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе по Москве, на которой можно было увидеть Болотную площадь, Воробьевы горы, Большой театр, Арбат и другие туристические точки. Всего с 2020 года в акции "Московские истории" приняли участие свыше 44 тыс. взрослых и детей.