В Омске зафиксировали повышенное содержание сероводорода и оксида углерода в атмосфере

Информацию о загрязнении передали в надзорные органы

ОМСК, 21 февраля. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода и оксида углерода зафиксировано в атмосфере в Омске, жители которого регулярно жалуются на выбросы в атмосферу. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно опубликованной сводке, превышение ПДК сероводорода в 2,4 раза зафиксировано в Советском округе, оксида углерода в 1,1 раза - в Центральном округе Омска. Вечером 20 февраля в городе был объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности, при котором в атмосфере не рассеиваются вредные вещества. При введении этого режима промышленные предприятия обязаны снизить выбросы минимум на 15-20%, предприятия тепло- и электрогенерации - на 5-10%. Информация о загрязнении передана в надзорные органы для принятия мер реагирования.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе рабочей поездки в Омск в августе 2021 года отметила, что город занимает пятое место среди городов РФ с самым загрязненным воздухом. По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область в национальном экологическом рейтинге по итогам зимы 2022-2023 годов заняла последнее место. В Омске регулярно фиксируются выбросы загрязняющих веществ.