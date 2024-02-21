Запорожская область получила 45 компьютеров для развития киберспорта

Оборудование передадут в 12 детско-юношеских школ региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Порядка 45 компьютеров и комплектов сопутствующего оборудования для развития киберспорта в регионе получило Министерство спорта и туризма Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"При содействии фонда "Наш спорт" от Общероссийской общественной организации "Федерация компьютерного спорта России" (ФКС России) Министерство спорта и туризма Запорожской области получило 45 компьютеров для развития киберспорта в регионе", - говорится в сообщении.

В Минспорта добавили, что компьютеры будут переданы в 12 детско-юношеских школ Запорожской области.