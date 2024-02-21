В ОП РФ впервые вручили медали общественного признания "Отец солдата"

Награды получили более 40 отцов участников СВО

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Первая церемония вручения медалей общественного признания "Отец солдата" прошла в Общественной палате РФ, награды получили более 40 отцов участников специальной военной операции (СВО).

Среди награжденных в том числе председатель Народного совета ДНР Артем Жога - отец Героя России Владимира Жоги; Михаил Неустроев - отец Героя России, наводчика героического экипажа танка "Алеша" Алексея Неустроева; Николай Егоров - отец Героя России Дмитрия Егорова, погибшего в зоне СВО.

Как отметила на церемонии вручения награды вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, "сегодня весь мир следит за победами России, все глаза нацелены на то, что происходит на Донбассе". "Этот шаг сделала сегодня Россия, а начался он с первых шагов ваших детей", - сказала Кузнецова, обращаясь к родителям героев.

Она поблагодарила родителей за воспитание сыновей. "Здесь представители власти, церкви, Минобороны, чтобы поклониться родителям, воспитавшим достойных граждан, наших защитников и героев", - сказала Кузнецова. Она отметила, что отцы воюют вместе с сыновьями, многие помогают в тылу, организуют благотворительную помощь.

Медаль общественного признания "Отец солдата" является наградой Всероссийского общественного движения "Отцы России". Она вручается отцам, чьи сыновья проявили мужество, отвагу, самоотверженность или героизм при выполнении боевого задания в ходе СВО.