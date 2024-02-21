В Индии фермеры взяли паузу в акции протеста после гибели одного из участников

Сельхозпроизводители добиваются принятия центральным правительством нескольких мер, в том числе закона, обеспечивающего приемлемую для них минимальную закупочную цену на сельхозпродукцию

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 февраля. /ТАСС/. Индийские фермеры, участвующие в масштабной акции протеста, сделают очередную двухдневную паузу после гибели участника марша на столицу Нью-Дели. Об этом заявил один из лидеров протеста Сарван Сингх Пандхер.

В среду индийские фермеры возобновили начавшуюся полторы недели назад акцию протеста. Они пытаются продвинуться маршем к столице Нью-Дели, но их блокирует полиция на границе штатов Пенджаб и Харьяна примерно в 200 км от намеченной цели. В результате противостояния между протестующими и полицией в населенном пункте Кханаури погиб один фермер, кроме того, в среду полиция Харьяны сообщила о гибели ночью во вторник полицейского, пострадавшего ранее во время акции протеста. Общее число погибших составляет шесть, в том числе три стража порядка, пострадали сотни человек, преимущественно протестующие.

"Мы обсудим инцидент, произошедший в населенном пункте Кханаури. В течение двух дней объявляется пауза в марше на Дели. Позже мы решим, какие действия предпринять далее", - заявил Пандхер на пресс-конференции.

Он также осудил "злодеяния, учиненные полицией Харьяны" в отношении протестующих в районе пограничных населенных пунктов Кханаури и Шамбху, расположенных в Пенджабе у границы с Харьяной. По его словам, многие из фермеров получили травмы, а несколько пропали без вести. Лидеры акции протеста намерены встретиться с родственниками пострадавших и пропавших без вести. По словам участников акции, стражи порядка в среду применяли патроны со слезоточивым газом, резиновые пули. Ранее пауза была объявлена на 19-20 февраля для переговоров с представителями правительства, которые не принесли желаемого результата, после чего марш был возобновлен.

Фермеры добиваются принятия центральным правительством нескольких мер, в том числе закона, обеспечивающего приемлемую для них минимальную закупочную цену на сельхозпродукцию. Власти заявляют, что готовы закупать по минимальным гарантированным ценам только кукурузу, хлопок и бобовые, тогда как протестующие хотят распространить эту меру на 23 основные сельхозкультуры. Целью марша на столицу протестующие называют встречу с премьером Нарендрой Моди.