Аэропорт Пулково внедрил российскую автоматизированную систему проверки документов

Это позволяет пассажирам пройти на посадку на борт самолета, самостоятельно отсканировав посадочный талон или QR-код на мобильном устройстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Аэропорт Пулково успешно внедрил отечественную автоматическую систему проверки документов на внутренних рейсах перед посадкой. В зоне вылета российских авиалиний установили специальные турникеты eGate, которые помогут сократить время обслуживание пассажиров, ожидающих посадки, на четверть, сообщили в пресс-службе управляющей компании Пулково "Воздушные ворота северной столицы".

"Установка автоматизированных турникетов - часть проекта по созданию в аэропорту Пулково бесшовной среды для пассажиров. Она предполагает повышение скорости прохождения предполетных процедур за счет автоматизации части процессов. По нашим оценкам, время на обслуживание всех пассажиров, ожидающих посадки, сократится на четверть", - отметил директор по наземному обслуживанию компании "ВВСС" Павел Кушниренко.

Решение позволяет пассажирам пройти на посадку на борт самолета, самостоятельно отсканировав посадочный талон или QR-код на мобильном устройстве. Сейчас аппараты установлены у двух выходов на посадку, до конца 2024 года планируется установить турникеты на всех гейтах зала вылета внутренних рейсов.

Электронные турникеты оснащены системой датчиков движения, по которым можно отследить расположение и движение пассажира и ручной клади во время прохода через турникет. После прохождения турникетов система передает агенту аэропорта всю необходимую информацию о пассажире.

По итогам 2023 года петербургский аэропорт Пулково обслужил 20,4 млн пассажиров, побив тем самым свой главный допандемийный рекорд 2019 года. Этот показатель позволил Пулково занять второе место среди авиагаваней России, опередив московское Домодедово.