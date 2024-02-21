В Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий

При введении этого режима промышленные предприятия обязаны снизить выбросы минимум на 15-20%

ОМСК, 21 февраля. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, при котором предприятия должны снизить выбросы в атмосферу, объявили в Омске. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

"С 22:00 (19:00 мск) 21.02.2024 до 11:00 (08:00 мск) 22.02.2024 на территории города Омска и в Омской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности", - говорится в сообщении.

При введении этого режима промышленные предприятия обязаны снизить выбросы минимум на 15-20%, предприятия тепло- и электрогенерации - на 5-10%. 20 февраля в Омске зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 2,4 раза, оксида углерода - в 1,1 раза.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе рабочей поездки в Омск в августе 2021 года отметила, что город занимает пятое место среди городов РФ с самым загрязненным воздухом. По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область в национальном экологическом рейтинге по итогам зимы 2022-2023 годов заняла последнее место. В Омске регулярно фиксируются выбросы загрязняющих веществ.