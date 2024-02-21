Губернатор ЯНАО предложил выплачивать северные надбавки полиции и МЧС с первого дня работы

Дмитрий Артюхов добавил, что четыре года назад на Ямале отменили принцип накопления северных надбавок для окружных структур, что позволило привлечь более 7 тыс. квалифицированных сотрудников в регион

МОСКВА, 21 февраля./ТАСС/. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов предложил выплачивать северные надбавки полицейским, сотрудникам МЧС и налоговой службы в Арктических регионах РФ с первого дня работы. Такое предложение Артюхов высказал по итогам "часа субъекта Российской Федерации" в рамках 561-го заседания Совета Федерации.

"Благодарю сенаторов России и лично председателя Совета Федерации Валентину Ивановну Матвиенко за поддержку нашей инициативы - выплачивать полные северные надбавки с первого дня работы. Сегодня федеральные ведомства в арктических регионах - полиция, налоговая служба, МЧС - остро нуждаются в молодых специалистах", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Артюхов добавил, что четыре года назад на Ямале отменили принцип накопления северных надбавок для окружных структур, что позволило привлечь более 7 тыс. квалифицированных сотрудников в регион. В ходе пресс-подхода губернатор подчеркнул, что количество вакансий в ведомствах с каждым годом увеличивается. "Будем биться за интересы наших коллег, чтобы их уровень зарплат соответствовал жизни на севере", - подчеркнул губернатор.

Ямал первым в стране применил практику выплаты северных надбавок с первого дня работы для работников окружных структур. В округе мера поддержки действует с 1 января 2020 года. Она помогает привлекать в регион востребованных специалистов. Прежде всего, это врачи и педагоги. В сфере здравоохранения за четыре года максимальную надбавку смогли получить почти 1,5 тысячи врачей и 2,1 тыс. медработников из числа среднего медперсонала, в сфере образования - почти 4 тыс. педагогов в школах, колледжах и детских садах.

В Совете Федерации 19-21 февраля проходят Дни Ямало-Ненецкого автономного округа, в которых принимают участие губернатор Дмитрий Артюхов, председатель законодательного собрания региона Сергей Ямкин, заместители главы региона и представители различных ведомств Ямала.