Цифровой амбассадор Сбера - "СберКот" предложил президенту назвать три любых слова, на основе которых он сгенерирует пожелание для участников "Цифрового марафона"

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вместе с лидерами СНГ осмотрел зоны проведения Игр будущего в "Казань-Экспо" и дал задание искусственному интеллекту.

В ходе экскурсии на одном из стендов главу государства окликнул цифровой амбассадор Сбера - "СберКот". Он предложил главе государства назвать три любых слова, на основе которых сгенерирует пожелание для участников "Цифрового марафона". "Любовь, Россия, народ", - сказал Путин.

После этого ИИ сочинил текст: "Дорогие участники "Цифрового марафона"! Мы хотим пожелать вам любви к родине и ее народу, а также вдохновения и мотивации на пути к вашим целям".