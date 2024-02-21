Юный футболист из Сирии попросил у Путина гражданство РФ на Играх будущего

Президент России ответил, что у игрока "есть все шансы для этого"

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вместе с лидерами СНГ после открытия Игр будущего в Казани лично осмотрел зоны проведения турнира.

В числе прочего почетные гости посетили футбольную арену - там играли детские команды. "Пас! Пас! Молодец, малыш!", - горячо поддержал юных спортсменов президент Белоруссии Александр Лукашенко. Другие ребята в то же время в специальной зоне проходили кибер-этап состязаний.

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При этом юный игрок из Сирии получил возможность лично переговорить с Путиным. Он рассказал, что хотел бы стать гражданином России. "У тебя есть все шансы для этого", - заверил Путин.

В завершение осмотра лидеры также зашли в зал YOTA Phygital Moba, где шел турнир по Dota2.