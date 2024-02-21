Застрявшие на борту судна в Мозамбике российские моряки вернулись в РФ

В Генпрокуратуре отметили, что представители обслуживающей траулер компании, вынуждая владельца оплатить расходы на его содержание, отказывались оформлять морякам документы для въезда и выезда из Мозамбика, а их паспорта были сданы в местную миграционную службу

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские моряки, находившиеся на брошенном владельцами судне в порту столицы Мозамбика Мапуту, вернулись в РФ, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры России.

"Благодаря совместной работе представителей Генпрокуратуры России с мозамбикскими коллегами удалось вернуть наших граждан на родину", - говорится в сообщении.

Двое российских граждан несколько месяцев провели на борту брошенного владельцами в порту Мапуту судна Volopas. Сотрудники посольства РФ находились с ними в контакте и оказывали им необходимую помощь и поддержку. По имеющейся информации, судовладелец рыболовного траулера, следовавшего под флагом Камеруна, перестал выделять средства на содержание судна, в связи с чем образовались долги перед обслуживающими его компаниями и службами порта Мапуту. Кроме того, у моряков не было виз.

Как уточнили в Генпрокуратуре, представители обслуживающей траулер компании, вынуждая владельца оплатить расходы на его содержание, отказывались оформлять морякам документы для въезда и выезда из Мозамбика, а их паспорта были сданы в местную миграционную службу.