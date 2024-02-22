СМИ: в Словакии прошли акции памяти убитого шесть лет назад журналиста Куциака

По данным телеканала Markiza, в Братиславе акция переросла в митинг с участием почти 7 тыс. граждан

БРАТИСЛАВА, 22 февраля. /ТАСС/. Акции памяти убитого шесть лет назад журналиста-расследователя Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой прошли более чем в 30 городах Словакии и 10 городах за границами республики. Об этом сообщил телеканал Markiza.

Куциак вскрыл коррупционные схемы в структурах власти Словакии. Кушнирова, как установило следствие, стала случайной жертвой преступления. Она находилась вместе с журналистом, когда к нему в дом 21 февраля 2018 года проник киллер.

Это преступление и предание широкой огласке тем, над которыми работал расследователь, вызвало волну возмущения общественности и правительственный кризис в республике. Об этом вспоминали граждане, пришедшие почтить память Куциака и Кушнировой. В одном из таких мероприятий приняла участие президент Словакии Зузана Чапутова.

В Братиславе, как отметил телеканал, в среду вечером прошла крупнейшая акция памяти журналиста и его невесты. Она переросла в митинг с участием почти 7 тыс. граждан.

В заказе убийства Куциака прокуратура обвиняла угрожавшему ему расправой за разоблачительные материалы словацкого теневого бизнесмена Мариана Кочнера. Однако судом он был признан невиновным из-за недостатка улик. В феврале 2020 года Кочнер был приговорен за экономические преступления к 19 годам заключения и сейчас отбывает этот срок.

Киллер, выполнивший заказ на убийство журналиста, в апреле 2020 года был приговорен к 23 годам заключения.