В Москве ожидаются гололедица и до минус 1 градуса

Атмосферное давление в столице составит 751 мм ртутного столба

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки, гололедица и до минус одного градуса ожидаются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от минус 1 до плюс 1 градуса. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до минус 1 градуса, ожидается гололедица.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах от минус 3 до плюс 2 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до минус 3 градусов.

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.