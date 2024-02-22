В Харькове вандалы облили краской аллею памяти погибших в Великой Отечественной войне

В Telegram-канале "Деколонизация. Украина" также опубликованы угрозы "применить кувалду", если власти города не демонтируют аллею

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Неизвестные облили краской аллею памяти погибших в Великой Отечественной войне в центре Харькова. Об этом сообщили в Telegram-канале "Деколонизация. Украина".

Его авторы опубликовали фото, на которых памятный знак погибшим воинам Красной армии и плиты в честь российских городов измазаны красной краской. Также там содержатся угрозы "применить кувалду", если власти города не демонтируют аллею.

Аллея памяти погибших в годы Великой Отечественной Войны была открыта в 2010 году в честь 65-летия победы в Великой Отечественной войне. На памятном знаке написано следующее: "В этой аллее - священная земля, обагренная кровью защитников Отечества из городов-героев и городов воинской славы России, Украины и Белоруссии". Аллея посвящена самым кровопролитным сражениям - от Одессы до Сталинграда и Бреста. К корням каждой из 15 лип, высаженных там, заложили капсулы с землей из городов-героев и мест сражений.

На Украине в последнее время систематически совершаются акты вандализма в отношении памятников, связанных с Россией. Борьбу с памятниками советским и российским деятелям в стране начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.