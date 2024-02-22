Песков заявил, что Россия может состязаться с Западом по эффективности медиа

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что информационная война ведется с огромным монстром

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Россия вполне может состязаться с Западом по эффективности медиа. Такое мнение он высказал в интервью порталу International Reporters.

"Мы имеем дело и ведем информационные войны с огромным монстром. Мы, конечно, вряд ли можем конкурировать с ними по размерам, но по эффективности нашей работы мы вполне уже готовы с ними состязаться. Что мы и делаем", - отметил представитель Кремля.

"Болезненная реакция на наши информационные появления, которую мы встречаем на Западе, является самым красноречивым доказательством этого", - добавил пресс-секретарь российского лидера.

Песков напомнил, что так называемые англосаксонские СМИ, то есть медиа США и Великобритании, испокон веков были "самой мощной медийной структурой, которая так или иначе владеет огромной сеткой газет, журналов во всем мире". "И даже если вы возьмете европейские страны (СМИ европейских стран - прим. ТАСС), то опосредованно их тоже уже давно купили те же американцы и британцы, многие из них, [это] такая перекрестная система владений", - подчеркнул представитель Кремля.

Говоря о том, нужно ли России больше СМИ, доносящих ее позицию до всего мира, Песков заявил, что, безусловно, нужно. "У нас очень много агентств, ведомств, которые занимаются доведением нашей точки зрения до иностранных государств. И ведется активная работа в интернете, ведется активная работа по телевещанию, по радиовещанию. Поэтому здесь, конечно же, работает огромный коллектив разных компаний, средств массовой информации и ведомств, которые за это отвечают", - добавил он.

Проект International Reporters создан в 2023 году, объединяет вокруг себя иностранных военных журналистов, работающих в России. Инициативу создания поддержал лично президент РФ Владимир Путин.