В Челябинске отменили занятия во вторую смену у учащихся 1-7-х классов из-за мороза

В городе температура воздуха утром 22 февраля составила минус 35 градусов

ЧЕЛЯБИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Занятия учащихся 1-7-х классов во вторую смену отменены в Челябинске, где утром температура воздуха составила минус 35 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"22 февраля комитетом по делам образования отменяются занятия в школах города Челябинска <…> с 1-го по 7-й классы второй смены", - сказано в сообщении.

Утром власти сообщали, что из-за мороза отменены занятия первой смены с 1-го по 11-й классы.

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 08:00 (06:00 мск) в городе температура воздуха составила минус 35 градусов. В регионе действует штормовое предупреждение, согласно которому по 23 февраля в отдельных районах области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы на семь градусов и более.