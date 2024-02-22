График работы соцучреждений в Москве изменится в праздничные дни

Прежний график сохранят молочно-раздаточные пункты и центры московского долголетия, а центры госуслуг уйдут на праздники только 23 февраля

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Поликлиники, центры госуслуг, дворцы бракосочетания и другие социальные учреждения в Москве перейдут на особый график работы в праздничные выходные с 23 по 25 февраля. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"В праздники с 23 по 25 февраля ряд социальных учреждений перейдет на индивидуальный график работы, но большая часть из них продолжит оказывать услуги москвичам в обычном режиме. Прежний график сохранят, например, молочно-раздаточные пункты и центры московского долголетия, а центры госуслуг уйдут на праздники только на один день, 23 февраля", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Анастасии Раковой.

Уточняется, что 23 и 25 февраля взрослые поликлиники открыты с 09:00 до 16:00, а 24 февраля - с 09:00 до 18:00, кабинеты ОРВИ в поликлиниках для взрослых в эти дни открыты с 09:00 до 18:00. По особому графику работают аптеки и дежурные аптечные пункты при поликлиниках - 23 и 25 февраля с 09:00 до 16:00, а 24 февраля с 09:00 до 18:00. Детские поликлиники будут открыты 24 февраля с 09:00 до 15:00, а травматологические отделения при них - с 08:00 до 22:00. Круглосуточные травмпункты и Центр телемедицины продолжат работу в прежнем режиме, а надомное обслуживание с 23 по 25 февраля можно будет получить в обычном режиме работы поликлиник.

Женские консультации 24 февраля открыты с 09:00 до 18:00, 25 февраля - с 09:00 до 16:00, 23 февраля будут работать только учреждения, обслуживающие 10 и более участков.

Офисы "Мои документы" 23 февраля не будут принимать посетителей, а 22 и 24 февраля они работают по обычному графику. Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей функционирует в обычном режиме. 22 февраля во всех дворцах бракосочетания сокращенный день, они будут открыты до 17:00. 23 февраля у столичных загсов выходной, а с 24 февраля они заработают в обычном режиме.

График работы ветеринарных клиник останется без изменений, центры занятости населения "Моя работа" и "Моя карьера", центр "Профессии будущего", учебный центр "Профессионал" и семейные центры, а также реабилитационные учреждения для людей с инвалидностью в это время будут закрыты. Также в праздники закрыты читальные и выставочные залы московского Главархива.