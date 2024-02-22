Победителями московского детского чемпионата "Мастерята" стали 179 команд

Участники показывали мастерство в графическом дизайне, хлебопечении, фотографии и других дисциплинах

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Шестой Московский детский чемпионат "Мастерята" завершен, золотые медали получили 179 команд, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ребята показывали свои умения в 45 разных направлениях. В финале встретились почти 8 тыс. учащихся из 478 столичных школ - это на 1 тыс. больше, чем в прошлом году. Золотые медали получили 179 команд. Обладателями серебряных наград стали 192, бронзовых - 209", - написал мэр.

Он уточнил, что в чемпионате участвовали ученики 1-8-х классов с наставниками, родителями, близкими родственниками. Участники показывали мастерство в графическом дизайне, хлебопечении, фотографии и других дисциплинах. Успехи команд оценивали 450 экспертов и высококвалифицированных специалистов, которые при подготовке к чемпионату провели для школьников больше 1,5 тыс. часов мастер-классов.