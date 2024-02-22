Глава МВД Молдавии заявил, что полиция начала штрафовать протестующих фермеров

Адриан Ефрос отметил, что полиция не намерена вмешиваться, пока акции протеста проходят в рамках закона

КИШИНЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Полиция Молдавии начала штрафовать фермеров, которые попытались снова перекрыть дороги с помощью сельскохозяйственной техники. Об этом сообщил министр внутренних дел Адриан Ефрос.

"Сначала мы устно предупредили фермеров, чтобы они разрешили свободный доступ к пункту пропуска через государственную границу "Леушены - Албица", некоторые последовали этому требованию, другие - нет. Именно поэтому они были наказаны в соответствии с действующим законодательством. Мы не можем ограничивать права одних граждан, обеспечивая при этом право других граждан на протест", - заявил глава МВД на брифинге, уточнив, что речь идет о штрафных санкциях. Он заверил, что полиция не намерена вмешиваться, пока акции протеста проходят в рамках закона. "У нас был сложный случай, когда из пограничного пункта вызвали скорую помощь, но аграрии заперли свои транспортные средства и ушли. Поэтому прибывшие врачи не смогли своевременно оказать медицинскую помощь", - пояснил министр.

21 февраля фермеры пригрозили возобновить манифестации, так как власти тянут время, перенося переговоры с вице-премьером, министром сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимиром Болей. Как сообщил один из лидеров протестующих Сергей Стефанко, аграрии отказались вести переговоры с министром и потребовали встречи с президентом, спикером парламента или премьер-министром. По его словам, финансовые организации подтвердили, что не будут предоставлять никаких срочных кредитов фермерам, находящимся в отчаянной ситуации, пока Национальный банк (центробанк) не изменит условия кредитования.

Фермеры требуют от правительства Молдавии ускорить выделение обещанной компенсации в размере $23 млн и начать переговоры о других мерах поддержки отрасли. Они заявили, что кризис чреват разорением тысяч производителей сельскохозяйственной продукции. Лидер ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь считает, что банки заберут у аграриев заложенную под кредиты землю и продадут ее иностранцам.

Протесты начались летом 2022 года под лозунгом введения моратория на штрафные санкции по долгам и увеличения помощи агрокомплексу, фермеры также призывали ограничить ввоз и транзит зерновых с Украины. Молдавское правительство пообещало выполнить эти требования, однако замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка назвал планы Кишинева крайне недружественным шагом, который повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдавии. Президент республики Майя Санду пообещала оказывать помощь Киеву с вывозом зерна, а министр сельского хозяйства Боля сообщил, что взамен власти окажут дополнительную помощь фермерам. Протестовавшие убрали технику из Кишинева, пригрозив вернуться после завершения уборочных работ. Осенью прошлого года акции протеста возобновились и продолжались до декабря, когда правительство частично удовлетворило требования фермеров.