Жители Гагаузии протестуют в Кишиневе из-за сокращения поступлений в бюджет

В демонстрации принимают участие сотни людей, перед ними выступают политики автономии

КИШИНЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Жители Гагаузской автономии пикетируют здание Конституционного суда (КС) Молдавии, которому предстоит рассмотреть протест на меры сокращения поступлений в бюджет автономии. Как передает корреспондент ТАСС, в демонстрации принимают участие сотни людей, перед ними выступают политики автономии.

"Мы хотим, чтобы КС объективно рассмотрел антигагаузский закон, который пагубно скажется на всей Гагаузии, на наших детях, на наших пенсионерах. Мы и без этих ограничений переживаем тяжелые времена", - сказал собравшимся лидер движения "Народный союз Гагаузии" Виктор Петров.

Он и другие ораторы подвергли критике правящую Партию действия и солидарности, обвинив власти в давлении на регионы и выразив обеспокоенность милитаристской риторикой президента Молдавии Майи Санду и увеличением расходов на вооружения. "Давление оказывается на Гагаузию, на Приднестровье. Нас хотят задушить и заставить двигаться по украинскому сценарию", - отметил депутат парламента Гагаузии Григорий Дюльгер.

Отношения с регионом

В 2023 году власти Молдавии внесли поправки в законы, согласно которым предприниматели из Гагаузии, которые пользуются правом возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), должны получать эти средства из бюджета автономии, а не из государственного бюджета. В руководстве автономии считают, что это повлечет существенное сокращение поступлений в местный бюджет.

Провозглашение Республики Гагаузия 19 августа 1990 года стало "симметричным ответом" на всплеск национализма в Молдавии и агрессивные выпады политиков в адрес гагаузов и русскоязычных жителей республики. Споры вылились в конфликт, который Кишинев попытался урегулировать силой, однако избежать кровопролития помогли советские войска. Тогда представители Кишинева и Комрата (столица автономии) сели за стол переговоров, а в декабре 1994 года парламент Молдавии принял закон об особом правовом статусе Гагаузии.