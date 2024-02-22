Роструд планирует применять ИИ для эффективной обработки обращений

Глава ведомства Михаил Иванков отметил, что уже работает автоматизированная система управления надзорной деятельностью

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Роструд планирует в следующем году начать использовать инструменты искусственного интеллекта, чтобы более эффективно обрабатывать обращения граждан. Об этом сообщил руководитель Роструда Михаил Иванков на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Планируем в следующем году приступить к внедрению уже элементов искусственного интеллекта. Это, по сути, некая система консультирования инспектора, которая поможет ему в автоматическом режиме выбрать наиболее эффективный, более правильный трек в зависимости от конкретного содержания обращения граждан. То есть мы будем внедрять в том числе элементы, которые позволят распознать суть обращения и в правильном направлении направить инспектора", - рассказал Иванков.

Он пояснил, что в настоящее время уже работает автоматизированная система управления надзорной деятельностью. Она в автоматическом формате ведет инспектора от поступления обращения либо от наступления срока плановой проверки до завершения, а также автоматически инициирует все процессы, отслеживает сроки и предотвращает неправомерные действия инспекторов.

Кроме того, по словам Иванкова, среди граждан востребована система электронных сервисов "Онлайнинспекция.рф". В частности, она помогает получить персонифицированную электронную консультацию по конкретной ситуации.