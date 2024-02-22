Райффайзенбанк предупредил о возможных проблемах со входом в приложение

Накануне банк сообщил о проблемах с оплатой мобильной связи и услуг в приложении

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Клиенты Райффайзенбанка могут испытывать сложности с входом в мобильное приложение кредитной организации.

"Вход в онлайн-банк сейчас может быть нестабильным. Простите, что подвели. Мы делаем все, чтобы восстановить сервис как можно скорее", - указано в сообщении, всплывающем при попытке входа в приложение.

Накануне Райффайзенбанк сообщил о проблемах с оплатой мобильной связи и услуг в приложении кредитной организации. Там поясняли, что проблемы связаны с отзывом лицензии у QIWI-банка, так как через его сервисы проводились оплаты услуг части компаний. В Райффайзенбанке также уточняли, что пока оплатить услуги мобильной связи и другие сервисы можно через личный кабинет на сайтах и в приложениях поставщиков услуг.