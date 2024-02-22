Путин и Минниханов по ВКС открыли перинатальный центр и новый хоспис в Казани

Мощность центра составляет 120 коек

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, глава Татарстана Рустам Минниханов и бывший президент республики Минтимер Шаймиев по ВКС открыли новый перинатальный центр на базе Городской клинической больницы № 7 имени М.Н. Садыкова в Казани и новое здание хосписа "Наташа".

Решение о строительстве нового перинатального центра было принято в 2022 году. В перинатальном центре разместились приемно-диагностическое отделение с возможностью проведения лучевой диагностики, консультативно-диагностическое отделение, отделение патологии новорожденных, семь родильных зон, взрослая и детская реанимации, послеродовые палаты, отделение медицинской реабилитации для новорожденных.

Новый перинатальный центр позволит сформировать замкнутый цикл акушерской и перинатальной помощи. Мощность центра - 120 коек (80 послеродовых коек и 40 коек в отделении патологии новорожденных).

Новое здание казанского хосписа "Наташа" для взрослых пациентов построено в Казани на улице Бр. Батталовых. Его площадь - около 8,5 тыс. кв. м, в хосписе 80 коек. В стационаре планируется принимать онкологических пациентов и других с тяжелыми заболеваниями, а также участников СВО, нуждающихся в паллиативной помощи. В хосписе предусмотрены гостиничные номера для родственников, обустроены прогулочные зоны, мини гольф-поле. При хосписе есть своя церковь и мечеть.