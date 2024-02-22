В ФРГ в 2023 году приехало в восемь раз меньше украинских мигрантов, чем в 2022 году

Всего в Германию прибыли 277 тыс. и убыли 156 тыс. украинцев

БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. В Германию в 2023 году прибыло в восемь раз меньше мигрантов с Украины, чем в 2022 году. Такие данные привело федеральное статистическое ведомство ФРГ.

В 2023 году в Германию прибыли 277 тыс. и убыли 156 тыс. украинцев, то есть так называемая чистая миграция по этой группе составила 121 тыс. В 2022 году федеративная республика приняла около 1,1 млн украинских граждан, 138 тыс. из них уехали. Чистая миграция составила около 960 тыс. человек. Как следует из данных ведомства, до начала специальной военной операции число мигрантов с Украины составляло от 5 тыс. до 7 тыс. в год.

В отличие от соискателей убежища из других стран украинцы в Германии обладают особым статусом и получают гражданские пособия.