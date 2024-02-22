В Красноярском крае приостановили конкурс на поиск полиметаллических руд из-за жалобы

Рассмотрение жалобы назначили на 27 февраля

КРАСНОЯРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Конкурс на поисковые работы полиметаллических руд на Тенегинской площади Енисейского кряжа в Красноярском крае приостановили из-за жалобы в региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом говорится на портале госзакупок.

"Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) приостановлено по жалобе", - говорится в материалах. Жалобу в УФАС подала компания "Геотек", которая считает, что в конкурсной документации допущены нарушения и их необходимо устранить. Рассмотрение жалобы назначено на 27 февраля.

Согласно документации, конкурс проводит департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра). Начальная цена контракта - 437,8 млн рублей. Победитель конкурса должен был провести поисковые работы в течение трех лет.

По данным системы СПАРК, компания "Геотек" зарегистрирована в Тюменской области и занимается геолого-разведочными, геофизическими и геохимическими работами в сфере изучения недр. Согласно данным сайта "Геотека", компания оказывает полный комплекс геологоразведочных услуг, в том числе полевыми сейсморазведочными работами, обработкой и интерпретацией геофизических данных.