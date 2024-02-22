В России зарегистрировали объединяющее иностранных военкоров информагентство

Инициативу создания International Reporters поддержал лично президент РФ Владимир Путин

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Информационное агентство International Reporters, объединяющее работающих в России иностранных военных журналистов, зарегистрировано в РФ. Об этом сообщили ТАСС в агентстве.

"Наша команда закончила процедуру технического запуска и начала работать в полноценном режиме", - сказали там, уточнив, что агентство зарегистрировано.

Информационное агентство International Reporters создано в 2023 году, объединяет вокруг себя иностранных военных журналистов, работающих в России. Инициативу создания поддержал лично президент РФ Владимир Путин.