Sky: количество случаев исламофобии в Британии выросло с октября в четыре раза

По данным отчета авторов проекта Measuring Anti-Muslim Attacks, было зафиксировано свыше 500 инцидентов на почве ненависти к мусульманам

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Число случаев исламофобии в Великобритании увеличилось за последние четыре месяца в несколько раз. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на отчет авторов проекта Measuring Anti-Muslim Attacks.

По их данным, в Соединенном Королевстве за этот период было зафиксировано свыше 500 инцидентов на почве ненависти к мусульманам, причем значительная часть носила насильственный характер. Более 65% инцидентов были совершены в отношении женщин.

"Рост ненависти к мусульманам неприемлем, и мы надеемся, что политические лидеры подтвердят недопустимость исламофобии в нашей стране", - заявил руководитель проекта Иман Атта.

Резкий рост количества подобных инцидентов в королевстве отмечен после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников.

Радикальное движение назвало эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.