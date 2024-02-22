На Украине хотят запретить военным делать публикации и запускать стримы в соцсетях

Законопроект также должен усовершенствовать механизмы обеспечения прав военнослужащих и полицейских на медицинское обеспечение, отпуска, в частности по уходу за ребенком, а также на начисление пенсий

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об обеспечении прав украинских военнослужащих на соцзащиту, который содержит норму о запрете военным выкладывать определенные публикации и запускать стримы в соцсетях. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в Telegram-канале.

Как следует из карточки законопроекта на сайте Рады, документ, внесенный группой депутатов от пропрезидентской партии "Слуга народа" и партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина", должен усовершенствовать механизмы обеспечения прав военнослужащих и полицейских на медицинское обеспечение, отпуска, в частности по уходу за ребенком, а также на начисление пенсий.

При этом, кроме норм соцзащиты, законопроект предлагает внести изменения в устав внутренней службы и дисциплинарный устав вооруженных сил. Предлагается установить ограничения для военнослужащих на распространение в медиа и соцсетях информации, позволяющей определить геоданные военных объектов, сведения о воинских подразделениях и военнослужащих во время выполнения задач, характер этих задач, силы и средства, вовлеченные в их выполнение.

"Продвигая важные социальные вопросы, власти закрывают рот военным", - написала в своем Telegram-канале депутат от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. Парламенту предстоит рассмотреть этот законопроект во втором чтении. Некоторые депутаты отмечают, что будут настаивать на внесении в него поправок.

На Украине неоднократно возникали скандалы из-за появления в соцсетях видеообращений украинских военнослужащих, рассказывающих о плачевной ситуации в зоне боевых действий, недокомплекте личного состава и больших потерях, которые не признают власти страны.