В Ивановской области выделят землю бойцам СВО, получившим звание Героя России

Военнослужащим в регионе также помогут с субсидией на газификацию частного дома

ТАСС, 22 февраля. В Ивановской области бесплатно предоставят земельные участки участникам специальной военной операции, получившим звания Героя России или награжденным орденами и медалям, сообщила пресс-служба правительства региона по итогам встречи губернатора Станислава Воскресенского с активистами Комитета семей воинов Отечества и сотрудниками филиала Государственного фонда "Защитники Отечества".

"Есть распоряжение президента России о том, что участникам специальной операции, которые стали Героями России либо награждены орденами за заслуги, проявленные в ходе специальной военной операции, мы обязаны - и это абсолютно правильно - предоставить земельные участки. Такой законопроект подготовлен и мною сегодня внесен в ивановскую областную думу. Надеюсь, что коллеги его доработают и мы оперативно его примем", - цитирует пресс-служба губернатора.

Как уточняется в сообщении, по поручению президента России участники СВО также получат в регионе социальную выплату на покупку, установку газоиспользующего оборудования и подключение домовладения к газораспределительным сетям, субсидия в размере не более 100 тыс. рублей оформляется по программе догазификации. "У нас такая льгота действовала и ранее - для других категорий. Теперь она включает в себя участников специальной военной операции. Сегодня подписал соответствующее постановление правительства", - цитирует пресс-служба главу Ивановской области.

В Ивановской области действует комплекс мер социальной поддержки воинов СВО и их семей, в том числе бесплатные юридические консультации, психологическая помощь, программа реабилитация, помощь в трудоустройстве, льготное оформление в детсады и так далее. Для этой помощи созданы филиалы Комитета семей воинов Отечества и Государственного фонда "Защитники Отечества", выполнено 86% заявок, остальные находятся в работе. В ближайшее время отделения Комитета откроют в каждом муниципальном образовании региона.