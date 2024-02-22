Водителей в Москве попросили пересесть с личного на общественный транспорт

Также автовладельцам рекомендовали соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Водителям личных автомобилей рекомендуют вечером в четверг в Москве использовать городской транспорт. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"ЦОДД: рекомендуем для поездок по городу использовать городской транспорт. Интенсивное движение сейчас: в центральной части города, на МКАД в районе Ленинского проспекта, на МКАД в районе улицы Верхние Поля, на ТТК в районе Тульской эстакады, на ТТК в районе в районе улицы Нижняя Масловка", - говорится в сообщении.

Также водителей на столичных дорогах просят соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

"За ситуацией на дорогах следит ситуационный центр и дежурят экипажи дорожного патруля ЦОДД", - заверили в департаменте.