Туристические компании Москвы приняли участие в международной выставке в Индии

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы, председатель комитета по туризму города Евгений Козлов отметил, что рынок Индии имеет для Москвы огромный потенциал

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 февраля. /ТАСС/. Москва представила свой туристический потенциал на международной выставке SATTE (South Asia’s Travel & Tourism Exchange), которая открылась в пригороде Нью-Дели Большой Ноиде. Как сообщает корреспондент ТАСС, павильон Москвы стал одним из самых заметных в экспозиции.

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов рассказал агентству, что Индия входит в топ-3 стран дальнего зарубежья, из которых в столицу РФ приезжают туристы. "Мы понимаем, что рынок Индии имеет для нас огромный потенциал. Для индийских туристов в прошлом году появилась возможность приезжать в Москву благодаря электронным визам. И мы надеемся, что это придаст дополнительные импульс", - рассказал собеседник агентства.

"Сейчас на рассмотрении правительств наших двух государств находится соглашение о групповом безвизовом режиме. Полагаю, это тоже сможет стимулировать рост туристического потока в обе страны", - добавил Козлов.

Как рассказал ТАСС глава компании Salvia Promoters, развивающей туристические связи с Россией, Прашант Чаудхари, многие граждане Индии хотели бы посетить Россию. "Очень многие индийцы - спросите любого, - конечно, хотели бы посетить Москву и Россию. И сейчас большое значение имеет появление электронной визы, которая сильно упрощает приезд в Россию. Преимущество России в том, что туристы не ждут ответа месяц, как в некоторые европейские страны, а виза дается в течение недели", - рассказал Прашант.

"Если будет подписано соглашение о безвизовом групповом туризме, то это резко увеличит поток желающих посетить Россию. Ведь виза - это первый этап, с которым сталкивается любой турист, собирающийся посетить какую-либо страну", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что в этом году туроператоры ожидают возвращения того объема турпотока, который был в 2019 году, до начала пандемии коронавирусной инфекции, когда Россию посетили 100 тыс. индийских туристов.