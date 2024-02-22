Парламент Карелии предложил запустить в РФ программу "Земский работник культуры"

Целью проекта стало решение кадровых вопросов

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 февраля. /ТАСС/. Депутаты парламента Карелии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением запустить с 2025 года программу "Земский работник культуры" для решения кадровых вопросов в этой сфере. Об этом журналистам сообщил председатель регионального парламента Элиссан Шандалович.

"Важное обращение, которое мы сегодня приняли к вице-премьеру Татьяне Алексеевне Голиковой, направлено на то, чтобы у нас в России появилась программа "Земский работник культуры". Вы знаете, что проекты "Земский врач" и "Земский учитель" активно реализуются по всей стране и у нас в республике, но сфера культуры тоже нуждается в кадрах и их поддержке", - отметил Шандалович.

По его словам, в республике достаточно активно ремонтируют и строят культурные учреждения, при этом Карелия нуждается примерно в 60 работниках этой сферы, что для региона весомо, отметил Шандалович.

"Особенно большие проблемы испытывают сельские Дома культуры. Поэтому уверен, что реализация этого проекта поможет решить кадровую проблему", - заключил спикер регионального парламента.

Как ТАСС сообщил министр образования и спорта Карелии Роман Голубев, за четыре года работы программы "Земский учитель" в республику удалось привлечь 54 педагога. В региональном Минздраве ТАСС уточнили, что только за 2023 год в Карелию по проекту "Земский доктор" приехали 69 медработников.