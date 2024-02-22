Городские службы в Москве перешли на усиленный режим работы накануне длинных выходных

В городе организовали круглосуточное дежурство ответственных лиц всех структур, оперативного и ремонтного персонала

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Столичные службы переведены на усиленный режим работы в преддверии длинных выходных. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В преддверии Дня защитника Отечества все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, он сохранится до 25 февраля включительно. Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц всех структур, оперативного и ремонтного персонала", - сказал заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводятся в публикации.

Заммэра отметил, что в Москве усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. "По всем системам ресурсообеспечения в Москве имеется необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей", - заверил он.

Кроме того, в городе установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Приведены в состояние готовности личный состав пожарно-спасательного гарнизона, почти 1,5 тыс. аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. "Особое внимание в праздничные дни будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. Задействуем необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки", - заключили в комплексе.

Как добавили в пресс-службе ПАО "Россети Московский регион", специалисты компании готовы обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение в предстоящие праздничные дни. В постоянной готовности к выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы 303 бригады в составе 1 198 человек и 363 единицы спецтехники. В случае необходимости они будут задействованы в оперативном восстановлении электроснабжения.

"144 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 49 995 кВт готовы в случае необходимости обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения. Энергетики компании осуществляют постоянное информационное взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, метеорологическими службами Гидрометцентра. Ведется постоянный онлайн-мониторинг погодных условий. Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону "Светлой линии" 8 - 800 - 220 - 0 - 220", - уточнили в пресс-службе.