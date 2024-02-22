Москва получила два специальных приза на всероссийской туристической премии

Также город признали лучшим регионом для семейного туризма и отдыха

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Москва была признана лучшим регионом для семейного туризма и отдыха на всероссийской туристической премии, а также получила два специальных приза от организаторов - за активное развитие в области подготовки и проведения деловых мероприятий и за лучший межрегиональный проект. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.

"Москва стала лауреатом III Всероссийской туристической премии (Russian Travel Awards). Столицу признали лучшим регионом для семейного туризма и отдыха. <...> Кроме того, в рамках церемонии награждения Москва получила два специальных приза от организаторов премии. Столицу отметили за активное развитие MICE-туризма (область туриндустрии, связанная с подготовкой и проведением деловых мероприятий) и за лучший межрегиональный проект "Три столицы: от рассвета до заката", подготовленный совместно с Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках конкурса оценивались итоги городских проектов за 2023 год. Как отметила заммэра столицы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении, каждый пятый российский путешественник приезжает в Москву вместе с семьей. Гостей привлекает широкий выбор культурных площадок, насыщенная афиша событий и разнообразие туристических программ. "Мы постоянно развиваем это направление, предлагаем новые форматы для знакомства с достопримечательностями, историей и традициями нашего города", - сказала Сергунина.

Один из представленных на премии проектов - познавательная программа "Играй в Москву", которая предлагает взрослым и детям изучить столицу, пройдя по семи маршрутам-приключениям. Другой популярный туристический формат, высоко оцененный жюри, - "Город открытий", участниками которого стали больше 10 тыс. детей и подростков со всей России. Они посетили московские галереи, технопарки, стадионы, современные производства и креативные пространства.