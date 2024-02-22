Запорожскую область наградили в спецноминации туристической премии Russian Travel Awards

Регион получил награду в номинации "Прорыв года"

ЛУГАНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Запорожскую область наградили в специальной номинации "Прорыв года" в финале III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

"В финале III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards Запорожская область награждена в специальной номинации "Прорыв года". Всероссийская туристическая премия Russian Travel Awards - это престижная награда, присуждаемая за достижения и успехи в сфере туризма", - написал он.

Балицкий отметил, что "это результат большой работы правительства России, администрации Запорожской области, министерства курортов региона". "Ведь, несмотря на сложные условия и военное положение, туризм в области не просто существует, а развивается. У Запорожской области огромный туристический потенциал, мы продолжаем работать над улучшением инфраструктуры, повышением качества услуг и созданием новых туристических маршрутов", - добавил губернатор.

Премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. Основная цель премии - выявление наиболее успешных проектов в этой области и содействие их продвижению.