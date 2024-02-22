Прокурорам и следователям СК для личной защиты разрешили использовать автоматы Калашникова

Документ также разрешил им использовать 9 мм пистолеты АПС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Современные автоматы Калашникова внесены в перечень типов и моделей боевого ручного стрелкового оружия, предназначенного для личной защиты прокуроров и следователей СК России. Это следует из опубликованного постановления правительства.

Подписанный председателем правительства документ предусматривает внесение изменений в постановление правительства "Об оружии, предназначенном для личной защиты прокуроров и следователей СК РФ". Он в утвержденном прежде перечне типов и моделей боевого ручного стрелкового оружия, состоящего на вооружении российской прокуратуры, СК и предназначенного для личной защиты их сотрудников, закрепил два новых вида оружия: "5,45 мм автомат Калашникова и 7,62 мм автомат Калашникова АК 15".

Кроме того, теперь прокуроры и следователи могут использовать 9 мм пистолеты АПС, вместо 9 мм пистолета ПЛ-15 и 9 мм пистолета ПЛК-15 - 9 мм пистолет ПЛК и 9 мм пистолет МПЛ соответственно.