В РФ увеличили траты в месяц на получающих льготные лекарства граждан до 1,2 тыс. рублей

Ранее такой норматив составлял 1127,8 рубля

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Норматив финансовых затрат в месяц на одного россиянина, получающего государственную социальную помощь в виде обеспечения лекарствами, медицинскими изделиями, а также специальными продуктами лечебного питания, с 1 февраля увеличен до 1211,3 рубля. Это следует из проекта постановления Минздрава России, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее такой норматив составлял 1127,8 рубля.

"Установить с 1 февраля 2024 года норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в размере 1211,3 рубля", - говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке проекта, увеличение размера индексации позволит субъектам РФ дополнительно закупить лекарственные препараты в 2024 году для граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.