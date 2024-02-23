Путин назвал бойцов спецоперации истинными героями России

Солдаты и офицеры РФ достойно продолжают славные воинские традиции, отметил глава государства

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Бойцы специальной военной операции сражаются за правду и защищают Россию, они - подлинные герои, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.

"Солдаты и офицеры России достойно продолжают славные воинские традиции. На переднем крае сегодня участники специальной военной операции. Вы сражаетесь за правду и справедливость, проявляете мужество и отвагу, защищая Россию. Вы - наши подлинные народные герои. Мы гордимся вами, восхищаемся вашей смелостью, чтим подвиги", - сказал глава государства.