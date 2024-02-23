Менее 30% опрошенных немцев верят в победу Украины в конфликте с Россией

Противоположной точки зрения придерживаются 40% респондентов, отметила служба Ipsos

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Только 25% жителей Германии верят, что Украина сможет одержать верх в противостоянии с Россией. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного службой Ipsos в преддверии двухлетней годовщины начала спецоперации РФ на Украине, передает медиакорпорация Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом).

При этом 40% респондентов назвали подобный сценарий нереалистичным. Еще 35% опрошенных не смогли высказать свою точку зрения по этому вопросу.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что настроение в Киеве заметно ухудшилось на фоне неудач на поле боя и сложностей с одобрением новой помощи от западных стран. Как отмечало агентство, у Вооруженных сил Украины заканчиваются боеприпасы, при этом "политические распри в западных столицах" задерживают новую помощь Киеву. Из-за такого положения дел и оставления украинскими войсками Авдеевки настроение в Киеве стало "более мрачным".