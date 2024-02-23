Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов из-за непогоды

Запрет распространяется только на прицепный и полуприцепный транспорт

ТБИЛИСИ, 23 февраля. /ТАСС/. Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии из-за снега закрыл для прицепного и полуприцепного автотранспорта трассу Гудаури - Коби, которая является частью Военно-Грузинской дороги. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.

"Из-за снега на участке Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс (граница с РФ) передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта запрещено, а для автотранспорта другого вида движение свободно", - говорится в сообщении.

Машины будут проезжать дорогу без остановок и только через лавинозащитные тоннели, добавили в департаменте.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.