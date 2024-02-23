В ЛНР военные следователи СК возложили цветы к памятнику российским добровольцам

Его открыли в сквере имени Героев "Молодой гвардии" в канун 23 февраля 2018 года и 100-летия Красной армии

ЛУГАНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Военные следователи следственного управления СК России по Объединенной группировке войск в День защитника Отечества возложили цветы к памятнику российским добровольцам, установленному в сквере имени Героев "Молодой гвардии" в Луганске. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"Сотрудники военного следственного управления СК России по ОГВС [Объединенной группировке войск (сил)] совместно с юнармейцами в честь праздника 23 февраля возложили цветы к памятнику российским добровольцам в городе Луганске Луганской Народной Республики", - сказал сотрудник ведомства.

Памятник российским добровольцам открыли в луганском сквере имени Героев "Молодой гвардии" в канун 23 февраля 2018 года и 100-летия Красной армии. Памятник представляет собой фигуру человека в боевой амуниции с автоматом на груди. За добровольцем прячется фигурка ребенка, при этом доброволец делает останавливающий жест рукой - это символ того, что российские добровольцы на Украине выступали защитниками русского мира.