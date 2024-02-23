Московская неделя моды пройдет в столице с 1 по 8 марта

Новые коллекции российских и зарубежных дизайнеров можно будет увидеть в Центральном выставочном зале "Манеж" и павильоне № 75 на ВДНХ

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российские и зарубежные дизайнеры представят свои коллекции в рамках Московской недели Моды в Центральном выставочном зале "Манеж" и павильоне №75 на ВДНХ с 1 по 8 марта. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"С 1 по 8 марта в столице во второй раз пройдет Московская неделя моды. Новые коллекции российских и зарубежных дизайнеров можно будет увидеть в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) "Манеж" и павильоне № 75 на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума "Россия". В дни открытия и закрытия Московской недели моды, 1 и 8 марта, пройдут коллективные показы российских дизайнеров с участием артистов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Центральном выставочном зале "Манеж" модные показы пройдут с 2 по 7 марта. Свои коллекции представят дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Улан-Удэ и других городов России. В рамках двусторонних соглашений о сотрудничестве, подписанных на форуме BRICS+ Fashion Summit, в показах участвуют и зарубежные модельеры.

В дни показов с 13:00 до 21:00 в ЦВЗ "Манеж" будет работать маркет, где гости смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары отечественных брендов. Здесь же откроется В2В-шоурум - профессиональная площадка, ориентированная на представителей бизнес-сообщества.

"Гостей Манежа приглашают посетить лекторий "Прошлое, настоящее и будущее моды в России". В формате паблик-токов, дискуссий и лекций профессионалы модной индустрии обсудят, как научиться прогнозировать тренды, поговорят о русском следе в мировой моде, современных трендах в мультимедиа, диджитал-моде и многом другом. <…> В павильоне №75 на ВДНХ пройдут открытые показы для жителей и гостей столицы. Новые коллекции представят дизайнеры из Уфы, Элисты, Казани, Самары, Кирова и других российских городов", - говорится в сообщении.

Показы российских и зарубежных брендов будут транслироваться в официальном сообществе Московской недели моды в соцсети "ВКонтакте". На участие в Московской неделе моды поступило 1 038 заявок от дизайнеров из 151 города 72 регионов России. Они были рассмотрены экспертным советом. Приглашения участвовать в модных показах получили более 120 дизайнеров, в том числе 68 - в открытом маркете и 50 - в B2B-шоуруме.