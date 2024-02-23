В Москве на нескольких улицах в праздничные дни ограничат движение

Ограничения коснутся юго-запада, северо-востока столицы и также Зеленограда

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Движение на некоторых улицах Москвы ограничат из-за праздничных мероприятий, ограничения будут действовать вечером на юго-западе, северо-востоке столицы и также в Зеленограде. Об этом сообщается на официально сайте мэра столицы.

"23 февраля в связи с проведением праздничных мероприятий в столице временно ограничат движение на нескольких улицах. С 20:45 до 21:15 будет перекрыт участок Озерной аллеи от 4 922-го проезда до Центрального проспекта. В это же время нельзя будет проехать в сторону Савелкинского проезда - движения не будет на участке от дома 5 на Георгиевском проспекте до дома 1 на Центральном проспекте", - говорится в сообщении.

С 20:45 до 21:15 нельзя будет проехать по участку улицы Кадырова от Бунинской аллеи до улицы Адмирала Лазарева. С 21:00 до 21:15 движение перекроют на участке Сельскохозяйственной улицы - от улицы Вильгельма Пика до проезда Серебрякова, а также в Вологодском проезде - от дома 37, строения 1 до дома 36 на Новгородской улице.

Автомобилистов просят быть внимательными, планировать свой маршрут заранее и обращать внимание на знаки.