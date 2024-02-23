Муфтий Гайнутдин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Глава духовного управления мусульман РФ отметил, что в этот праздник молится о победе российских военнослужащих в специальной военной операции

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Глава духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, отметив, что в этот праздник, как и каждый день, он молится о победе российских военнослужащих в специальной военной операции.

"Сегодня, в День защитника Отечества, и каждый день мы молим Всевышнего даровать успех и победы тем, кто сегодня защищает честь России и всех нас в ходе специальной военной операции. Мы молим Всевышнего Творца сохранить жизни военнослужащих и гражданского населения, установить безопасность страны, мир, законность и правопорядок", - говорится в обращении муфтия, опубликованном на сайте ДУМ РФ.

Гайнутдин отметил, что понятие об Отечестве священно для человека испокон веков, это то, что объединяет и сплачивает всех россиян вне зависимости от происхождения.

"Служение Родине - наивысшее счастье для человека, а ратный подвиг за родную землю, родную страну и за свой народ - самая большая честь и обязанность для мужчины", - говорится в послании.