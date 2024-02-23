Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Зампред Совбеза отметил подвиги участников специальной военной операции

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в День защитника Отечества поздравил и поблагодарил всех военнослужащих, особо отметив подвиги участников специальной военной операции.

"Слова глубокой признательности военнослужащим, добровольцам, специалистам самых разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции. Они дают жесткий и безоговорочный отпор врагу, защищают людей на наших исторических территориях, сражаются мужественно, героически", - написал он в Telegram-канале.

Медведев подчеркнул, что Россия гордится подвигами героев Мариуполя, Попасной, Лисичанска, Артемовска, Авдеевки. "Всех, кто приближает нашу окончательную победу над неонацистами, - добавил он. - Склоняем головы перед светлой памятью павших".

Зампред Совбеза пожелал всем защитникам Отечества, их родным и близким крепкого здоровья и всего самого доброго.