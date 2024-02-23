В Кузбассе откроют госпиталь для лечения и реабилитации участников СВО осенью 2024 года

Его создадут на базе Юргинской городской больницы

ТАСС, 23 февраля. Современный госпиталь на 150 мест для лечения и реабилитации участников специальной военной операции (СВО) и их семей в Юрге Кемеровской области начнет принимать пациентов в ноябре 2024 года. Туда будут направлять военных из Кузбасса напрямую из полевого госпиталя, сообщили в пресс-службе администрации правительства региона.

"К концу ноября отремонтированный корпус должен быть запущен, чтобы в него уже зашли врачи и пациенты. Мы создаем образцовый, лучший госпиталь в Сибири и по комфорту, и по оснащенности. Обновим здесь все, включая все вспомогательные подразделения и пищеблок. Мы сделаем так, чтобы кузбасских ребят не распределяли по госпиталям в разных городах России, а была прямая маршрутизация из полевого госпиталя, при первой возможности транспортировки - сюда к нам в Юргу, в современный госпиталь", - приводятся слова губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Госпиталь создается на базе Юргинской городской больницы, для этого в лечебном корпусе проводится ремонт. Весной рядом с основным корпусом больницы начнется строительство операционного блока с реанимацией и культурно-оздоровительного корпуса со спортивным и актовым залами. Для этого принято решение о присоединении к территории учреждения дополнительного земельного участка и строительстве новых инженерных сетей. Получать здесь медицинскую помощь смогут участники СВО и их семьи.