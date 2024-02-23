Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент почтил память павших воинов

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества по традиции приехал в Александровский сад и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Так он почтил память павших воинов.

Во время памятной церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок из алых роз с лентой в цветах российского флага и надписью "Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации". Путин подошел к венку, расправил ленту и постоял некоторое время в знак почтения к памяти всех погибших защитников Родины.

Вместе с главой государства в церемонии принял участие министр обороны Сергей Шойгу, ветераны боевых действий, волонтеры и учащиеся суворовских училищ. Путин поприветствовал ветеранов боевых действий, обменявшись с ними рукопожатиями.

Собравшиеся гости вслед за президентом возложили к Могиле Неизвестного Солдата красные гвоздики. В это время Путин и Шойгу коротко пообщались "на ногах". Церемония завершилась после торжественного марша роты Почетного караула.

Ранее президент поздравил ветеранов, личный состав, гражданский персонал вооруженных сил, всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества, отметив, что "этот праздник - один из самых почитаемых в России", отмечается с пониманием великой значимости ратного труда, с огромным уважением к нашим военнослужащим, ко всем, кто стоит за Родину, защищает ее интересы, безопасность граждан, суверенитет и независимость. Путин в своем поздравлении отметил, что гордится "армией и флотом, их стойким, неустрашимым характером, который закалялся в суровых битвах, их верностью русской воинской школе, заветам великих полководцев, опыту многих поколений российских воинов". Он также подчеркнул, что сегодня на переднем крае - участники специальной военной операции, которые сражаются за правду и справедливость, проявляют мужество и отвагу, защищая Россию. Президент поблагодарил военнослужащих, назвав их подлинными героями, и заверил, что власти будут делать все возможное, чтобы они смогли выполнить поставленные перед ними задачи.

Могила Неизвестного Солдата

Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перенесен из братской могилы в районе Зеленограда и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы.

Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной армии и до 1993 года назывался День Советской армии и Военно-морского флота.